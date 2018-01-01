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جاب الاب كبش العيد ومن كبره لم يستطع ادخاله البيت
جا الولد من المدرسة ومحفظته على ظهره
الولد: ما بك يا ابي
الاب: لا استطيع ادخال الكبش
الولد: بلل له راسه يدخل
اتى الب بالماء وبلل راس الكبش فدخل مسرعا
الاب : يا ولدي انت دكي من اين جئت بهده الفكرة
وحدة راحت للدكتور تقله زوجي ذبه كبير يوصل لين كبدي
قالها الدكتور طيب ممكن نقصرله زبه
قالتله لا تقصره أبغاك ترفع كبدي
حشاش راح يتجوز واحده نحيفه امها لفت جسمها بورق جرائد والبستها فوقه فستان العرس عند الدخله المحشش قعد يرفع جريده يلقى جريده زهق اتصل على امها وقال حماتى كس بتك فى اى صفحه
الشعر الجنسي
سأمتص حلمتكِ
سأمتصها
واقتطع قوتي من ثدياكِ
وعلى عنقك نهر النذو
سيجري
وستضرب خصيتيَّ فخذاكِ
اقتربي إمتصي عضوي لعلكِ
تخرجين الاه من جوّاكِ
عاهرتي امتطي فرجي بسرعة
ستنجبي مني ولداكِ
أرني هذا القفى المالس الكبير
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انا متزج وامراتي حلوة ومن خمس سنوات وانا حاسس انها بتميل لصاحبي وكل ما حاول ابحث معها الموضوع تحاول تقنعني انه مافيه هن هل كلام وطبعا كانت تذهب لعند جارتها مرت صاحبي وكل ما اسالها مش عيب كل يوم وانت رايحا عليها تحكي انها بتشرب عندها فنجان قهوة لغاية يوم حكتلي انها جارتها طلبتها تعمللها عقيدة سكر
كان عمري ثماني سنين كان لنا جار مدرس امي تبعثي عنده عشان اخد دروس حساب وانجلش كان عمره 33س وامي عشان كانت تشتغل دكتوره نسايه ماكنتش تقدر تحفظني دروسي وكان المدرس لما يعطيني الدرس يجلسني بحضنه ويشد عليا جامد ويضغط ويفضل يسمعني كلام جميل زي بحبك بحب تجلسي بحضني امسك صدرك وكده عفكره صدري كان لسه مش
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