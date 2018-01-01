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    الاب: لا استطيع ادخال الكبش
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    مرة ممحونة

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    سأمتص حلمتكِ

    سأمتص حلمتكِ
    سأمتصها
    واقتطع قوتي من ثدياكِ
    وعلى عنقك نهر النذو
    سيجري
    وستضرب خصيتيَّ فخذاكِ
    اقتربي إمتصي عضوي لعلكِ
    تخرجين الاه من جوّاكِ
    عاهرتي امتطي فرجي بسرعة
    ستنجبي مني ولداكِ
    أرني هذا القفى المالس الكبير

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    أنا رنده

    أنا رنده
    أنا رنده الفرفوره
    بين فخادي في جوره
    منتظره الأيوره
    تلعب فيها زي العصفوره
    انا رنده المنتاكه
    بحب بعض انواع الفواكه
    منها الموز النياكي
    فارمولي الموز من شباكي

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    من صغري انتاك

    كان عمري ثماني سنين كان لنا جار مدرس امي تبعثي عنده عشان اخد دروس حساب وانجلش كان عمره 33س وامي عشان كانت تشتغل دكتوره نسايه ماكنتش تقدر تحفظني دروسي وكان المدرس لما يعطيني الدرس يجلسني بحضنه ويشد عليا جامد ويضغط ويفضل يسمعني كلام جميل زي بحبك بحب تجلسي بحضني امسك صدرك وكده عفكره صدري كان لسه مش

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