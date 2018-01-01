انا متزج وامراتي حلوة ومن خمس سنوات وانا حاسس انها بتميل لصاحبي وكل ما حاول ابحث معها الموضوع تحاول تقنعني انه مافيه هن هل كلام وطبعا كانت تذهب لعند جارتها مرت صاحبي وكل ما اسالها مش عيب كل يوم وانت رايحا عليها تحكي انها بتشرب عندها فنجان قهوة لغاية يوم حكتلي انها جارتها طلبتها تعمللها عقيدة سكر